Câmara cobra fiscalização de patinetes elétricos em Apucarana







O aumento exponencial do uso de patinetes e motos elétricas por adolescentes tem gerado preocupação nas vias de Apucarana. Na noite desta segunda-feira (18), a Câmara Municipal aprovou um requerimento que cobra explicações da Secretaria de Segurança, Transporte, Trânsito, Mobilidade Urbana e Defesa Civil (SEGTRAN) sobre as abordagens e medidas adotadas para coibir infrações envolvendo esses veículos.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Caminhoneiro que morreu após acidente na BR-376 em Apucarana é identificado

O autor do pedido, vereador Moisés Tavares, alertou para o perigo iminente gerado pela falta de regulamentação e pela imprudência no tráfego local. Durante coletiva de imprensa após a sessão ordinária, o parlamentar destacou que o município não possui planejamento viário para comportar de forma segura o trânsito misto em suas ruas estreitas, o que agrava a situação.

O foco da cobrança está na postura de condutores menores de idade, que têm ignorado regras básicas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O vereador detalhou as infrações mais comuns flagradas nas ruas da cidade. "Patinetes, motos, motocicletas, aquelas que muitas vezes adolescentes utilizam sem a devida carteira de habilitação, não utilizam capacete, normalmente estão com garupa, andam na contramão, sobre calçadas e oferecendo um risco muito grande", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de cobrar o Executivo, Tavares fez um apelo direto aos pais e responsáveis sobre a compra desses veículos, frequentemente entregues como presentes aos jovens sem a devida instrução ou respeito às normas vigentes. "As famílias precisam ter consciência ao presentear um filho, um adolescente com um equipamento como esse, lembrando que talvez ele possa ser vítima ou ele pode fazer alguma outra pessoa como vítima no trânsito", frisou.





Patinete elétrico - Foto: Freepik/Imagem ilustrativa Patinete elétrico - Foto: Freepik/Imagem ilustrativa



