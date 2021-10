Da Redação

Câmara aprova Título de Cidadão Honorário para governador

Foi aprovado, por unanimidade dos vereadores e vereadora, o Título de Cidadão Honorário de Apucarana, ao Governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranense.

A aprovação se deu em duas sessões extraordinárias realizadas na última semana e seguiu para sanção do prefeito Junior da Femac. A honraria é de autoria do presidente do legislativo, vereador Franciley Preto Godoi, Poim.

“Aprovamos por unanimidade o Título de Cidadão Honorário ao Ratinho Júnior, que passa a ser, oficialmente, um filho de Apucarana. O Ratinho Junior, assim como o seu pai, que já é um Cidadão Honorário da nossa cidade, é um homem de fé, um pai dedicado e uma pessoa que trabalha e cuida não só da nossa cidade e do Vale do Ivaí, como de todo Paraná”, disse Poim.

O presidente ressalta que “o governador Ratinho Júnior merece esse reconhecimento e esse Título não só pelos serviços prestados à cidade, mas pelo carinho que tem por Apucarana e pelos apucaranenses, por esta terra que adotou como sua. A Cidadania Honorária é uma homenagem séria e de grande responsabilidade. E na sua atuação como governador em Apucarana não poderíamos deixar de prestar essa homenagem”, destacou Poim. “E Apucarana faz um agradecimento especial ao governador que tem em sua equipe um apucaranense que ama a cidade e como ele se dedica ao Paraná e a Apucarana, nosso secretário Beto Preto”, completou.

PERFIL

Carlos Massa Ratinho Junior nasceu em Jandaia do Sul no dia 19 de abril de 1981. É empresário, administrador de empresas e comunicador.

Filho de Solange Martinez Massa e do empresário e apresentador do SBT Carlos Massa, o Ratinho. Desde 2003 é casado com Luciana Saito Massa e tem três filhos: Alana, Yasmin e Carlos Roberto Massa Neto.

Em 2002, aos 21 anos, foi eleito deputado estadual, pelo PSB, com mais de 189 mil votos, a votação mais expressiva da história da Assembleia Legislativa do Paraná.

Em 2006, na sua candidatura para deputado federal pelo PPS, obteve a segunda maior votação para a Câmara, com 205 mil votos, recebendo votos de eleitores de 370 de 399 municípios do Paraná.

Na sua reeleição para a Câmara Federal pelo PSC, em 2010, Ratinho Junior teve a maior votação da história do Paraná, com quase 360 mil votos. Foi candidato a prefeito de Curitiba pelo mesmo partido em 2012.

No ano de 2014 foi eleito deputado estadual, desta vez, a candidatura mais votada no Brasil, com mais de 300 mil votos. E foi Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano do Paraná.

Aos 37 anos, em 2018 foi eleito Governador do Estado do Paraná, pelo PSD, com 60% dos votos, ou seja, com 3.210.712.

“Ratinho Júnior, juntamente com o Secretário de Estado da Saúde Beto Preto e o Prefeito Júnior da Femac cada vez mais formam uma aliança que só traz benefícios para a cidade de Apucarana, com diversas obras, programas e projetos. Juntos construímos uma cidade cada vez melhor para todos os apucaranenses”, finalizou Poim