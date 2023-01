Câmara aprova projetos que reajustam salários de servidores municipais

Da Redação

A Câmara Municipal de Apucarana aprovou, na manhã deste sábado(21), os projetos de lei que definem o reajuste salarial de 7% para os servidores públicos municipais da administração direta e indireta.

Os vereadores participaram de duas sessões extraordinárias, convocadas em regime de urgência, para votar quatro projetos de lei que regulamentar os reajustes e revisão salariais. Três projetos foram enviados pelo Executivo Municipal e um é de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal.

Os projetos foram aprovados por unanimidade.



As sessões extraordinárias foram as primeiras atividades do ano e da nova mesa diretora da Câmara, presidida pelo vereador Luciano Augusto Molina Ferreira (PL).

