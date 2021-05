Câmara aprova projeto que cria o Museu de Apucarana

Continua após publicidade

A Câmara de Vereadores de Apucarana realizou nesta terça-feira (18) duas sessões extraordinárias, onde foram votados e aprovados sete projetos de leis encaminhados pelo Poder Executivo. Ambas as sessões foram rápidas, sem maiores comentários por parte dos vereadores.

Destaque principal para o projeto de lei do Executivo que cria o Museu Municipal de Apucarana (Musap), vinculado à Secretaria Municipal de Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana. O museu vai funcionar nas dependências da Casa da Cultura, no prédio do Cine Teatro Fênix.

De acordo com a exposição de motivos do prefeito Junior da Femac(PSD), o museu terá como finalidade recolher, adquirir, estudar, conservar e expor, para fins de estudo, educação, desenvolvimento da cultura e lazer, tudo o que se constitua em testemunho dos fatos e vultos da História de Apucarana, bem como documentos e peças expressivas de sua formação cultural e histórica, assim como do Estado do Paraná e do Brasil.

“A preservação e conservação dos objetos pertencentes aos museus é essencial para manter viva a memória de uma sociedade, pois os objetos trazem consigo informações que revelam nosso passado, nos trazem para o presente e dão pistas que ajudam a construir um futuro”, explica o prefeito Junior da Femac.

Atualmente, Apucarana conta com quatro museus históricos: o David Carneiro, da Unespar/Fecea, que poderá ser incorporado a este novo que está sendo criado; o Museu do Café, localizado na antiga Estação Ferroviária do Distrito do Pirapó; o Memorial Ucraniano, que funciona anexo à Igreja Divino Espírito Santo: e a Exposição Iconográfica da Sagrada Família, do Centro de Espiritualidade Josefino, da Paróquia São José.