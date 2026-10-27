Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
APUCARANA

Câmara aprova pedido para suspender cortes da Copel e Sanepar a vítimas de temporal

Requerimento de Tiago Cordeiro (PDT) busca amparar milhares de famílias de Apucarana afetadas por temporal; medida depende de agências reguladoras

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline


A Câmara Municipal de Apucarana aprovou, durante sessão ordinária realizada na noite de segunda-feira (27), um requerimento que solicita à Copel e à Sanepar a suspensão temporária do corte de serviços básicos para os moradores atingidos pelo recente temporal registrado no município. A autoria do pedido é do vereador Tiago Cordeiro (PDT).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Saque calamidade do FGTS deve ser liberado nesta terça-feira em Apucarana

A medida tem caráter de urgência e busca aliviar a situação financeira das vítimas enquanto o município se recupera dos estragos. De acordo com o parlamentar, o impacto da tempestade foi severo e exige ações excepcionais do poder público e das concessionárias.

"São mais de mil famílias atingidas, desalojadas, e quase quatro mil famílias que foram afetadas diretamente. A gente se solidariza e a prerrogativa que nós temos como vereadores foi de encaminhar um requerimento", afirmou Cordeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Câmara aprova pedido para suspender cortes da Copel e Sanepar a vítimas de temporal
AutorTemporal deixou diversos estragos na cidade - Foto: Divulgação

Para dar peso ao pedido, o vereador viajou a Curitiba na última semana, onde protocolou ofícios diretamente nas sedes das companhias. "Fui atendido pela diretoria comercial da Sanepar e na Copel pela diretoria de relações com serviços públicos. Foi uma conversa muito produtiva. É claro que depende também das agências reguladoras, Aneel e Agepar, mas saímos com um saldo positivo", relatou.

Segundo o vereador, as concessionárias se mostraram abertas à possibilidade, ancoradas no fato de que Apucarana está oficialmente em estado de emergência. A situação de calamidade já foi reconhecida pelo Governo Federal, o que também liberou o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os moradores afetados. "Assim nós vamos reconstruindo a cidade, limpando a cidade, para que Apucarana possa voltar devagarzinho à sua normalidade", concluiu o pedetista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana ASSISTÊNCIA Calamidade Câmara Municipal Copel SANEPAR temporal
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV