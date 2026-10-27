Câmara aprova pedido para suspender cortes da Copel e Sanepar a vítimas de temporal





A Câmara Municipal de Apucarana aprovou, durante sessão ordinária realizada na noite de segunda-feira (27), um requerimento que solicita à Copel e à Sanepar a suspensão temporária do corte de serviços básicos para os moradores atingidos pelo recente temporal registrado no município. A autoria do pedido é do vereador Tiago Cordeiro (PDT).



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A medida tem caráter de urgência e busca aliviar a situação financeira das vítimas enquanto o município se recupera dos estragos. De acordo com o parlamentar, o impacto da tempestade foi severo e exige ações excepcionais do poder público e das concessionárias.

"São mais de mil famílias atingidas, desalojadas, e quase quatro mil famílias que foram afetadas diretamente. A gente se solidariza e a prerrogativa que nós temos como vereadores foi de encaminhar um requerimento", afirmou Cordeiro.

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Temporal deixou diversos estragos na cidade - Foto: Divulgação Temporal deixou diversos estragos na cidade - Foto: Divulgação

Para dar peso ao pedido, o vereador viajou a Curitiba na última semana, onde protocolou ofícios diretamente nas sedes das companhias. "Fui atendido pela diretoria comercial da Sanepar e na Copel pela diretoria de relações com serviços públicos. Foi uma conversa muito produtiva. É claro que depende também das agências reguladoras, Aneel e Agepar, mas saímos com um saldo positivo", relatou.

Segundo o vereador, as concessionárias se mostraram abertas à possibilidade, ancoradas no fato de que Apucarana está oficialmente em estado de emergência. A situação de calamidade já foi reconhecida pelo Governo Federal, o que também liberou o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os moradores afetados. "Assim nós vamos reconstruindo a cidade, limpando a cidade, para que Apucarana possa voltar devagarzinho à sua normalidade", concluiu o pedetista.