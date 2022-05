Câmara aprova Diploma de Méritos às Mães Intercessoras

Da Redação

Onze matérias entraram na pauta da 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Apucarana, realizada na tarde desta segunda-feira e presidida pelo vereador Franciley Preto, Poim.

“Cinco projetos foram votados em redação final e seguem para sanção do prefeito Junior da Femac. Entre eles a LDO para o exercício de 2023”, adiantou o presidente do legislativo, vereador Poim. “Nossas sessões estão sendo objetivas, os projetos estão sendo discutidos, votados, alguns retirados de pauta, mas na maioria das vezes aprovados pelos nossos parlamentares”, destacou o vereador.

O vereador Marcos da Vila Reis teve dois projetos aprovados em última votação. “São projetos importantes. Um deles estamos alterando a Lei Municipal nº 107/2013 que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros e prevenção de acidentes a funcionários nas escolas, creches ou CMEI’s de Apucarana. Temos, sim, que nos preocupar com a segurança e a saúde das crianças e adolescentes da nossa cidade”, comentou o vereador.

Também de autoria do Marcos da Vila Reis, foi aprovado o projeto que concede o Diploma de Mérito em Tarefas Comunitárias de Apucarana às Mães Intercessoras da Diocese de Apucarana pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranense. “E aqui temos uma data especial para acrescentar: 17 anos de atuação em nossa cidade, do referido Grupo que é ligado à Igreja Católica. O “Mães lntercessoras" nasceu em 05 de maio de 2005 na Igreja Cristo Profeta. Tratava-se de um grupo de mães que eram acostumadas a reunir-se para orarem pelos seus filhos. As reuniões são feitas diante do Santíssimo por uma hora nas Igrejas e é aberto a toda a comunidade. Hoje, só em Apucarana são 12 grupos - na diocese são mais 18 grupos, totalizando 30 grupos de mães intercessoras. São mais de 3.000 mães em toda a diocese participando e orando”, revelou Marcos da Vila Reis.

Durante a pandemia o grupo continuou suas orações online, inclusive cresceu e já engloba grupos fora da Diocese de Apucarana. “O grupo "Mães Intercessoras" tem como propósito reavivar a fé e interceder através de orações”.

Segundo sua idealizadora, Maria Elisa Pacheco Sacchelli, são diferentes momentos que marcaram a trajetória. “Porém, algo que não esperávamos, é que o movimento crescesse e se espalhasse por toda a região, principalmente durante a pandemia da Covid-19, quando as pessoas se acostumaram a se reunir online. Além disso, muitas mamães jovens nos procuram e isso é muito emocionante", afirma.

O projeto que teria sua primeira votação, foi retirado de pauta pelo pedido de vista do vereador Toninho Garcia. De autoria do vereador Lucas Leugi, o projeto dispõe sobre a obrigatoriedade da formação em curso superior de Educação Física para a docência da disciplina Educação Física na cidade de Apucarana.

REQUERIMENTOS

Cinco Requerimentos foram aprovados na Sessão sendo um de autoria do vereador Moisés Tavares que pede informações para a Secretaria Municipal de Esportes, sobre a revitalização da pista de Skate existente no Complexo Esportivo José Antônio Basso “Lagoão”; do vereador Luciano Facchiano que pede informações ao Prefeito Municipal, sobre a viabilidade de serem construídas duas rotatórias, sendo uma no cruzamento da Rua Nova Ucrânia com a Rua Sadamoto Kurahashi e a outro no cruzamento da Rua Nova Ucrânia com a Rua Colonial, no Bairro da Igrejinha; do vereador Luciano Molina que pede informações ao Prefeito Municipal, sobre a viabilidade de ser construída uma rotatória no entroncamento da Avenida Santos Dumont, com as ruas Ponta Grossa, José Maria Pinto e Wilson Franco Lucena, nas proximidades da Tv Tibagi, na Vila Shangri-Lá; dos vereadores Moisés Tavares e Lucas Leugi que pedem informações ao Executivo Municipal e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL – FAUEL, sobre as denúncias envolvendo a possível homologação de inscritos que não respeitaram o princípio da impessoalidade no concurso público da Guarda Municipal do Município de Apucarana e finalizando o do vereador Marcos da Vila Reis que pede informações ao prefeito municipal acerca da viabilidade da Avenida Irati ser transformada em via de mão dupla, em frente a Associação Filantrópica Ferra Mula no trecho entre as ruas Antônio José de Oliveira e Nicolau Kowalski, na Barra Funda.

SESSÃO ORDINÁRIA

A próxima sessão será realizada, na segunda-feira, dia 30.05, a partir das 16 horas. Também será transmitida pelo site oficial da Câmara Municipal de Apucarana, www.apucarana.pr.leg.br , pelo Canal oficial do CMA no YouTube https://www.youtu.com/user/cmapucarana e pelo facebook https://www.facebook.com/camara.apucarana