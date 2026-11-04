Câmara aprova auxílio de R$ 2,1 mil a servidores de Apucarana







Até 500 servidores municipais de Apucarana que tiveram suas casas atingidas pelo temporal de 21 de setembro poderão receber um auxílio calamidade de aproximadamente R$ 2,1 mil. O projeto, encaminhado pelo prefeito Rodolfo Mota (União Brasil), foi aprovado pela Câmara nesta quarta-feira (4), em duas sessões extraordinárias, e segue para sanção e regulamentação.

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A proposta prevê, no total, cerca de R$ 1,1 milhão para o pagamento do benefício aos servidores que atendam os requisitos. Segundo o líder do prefeito na Câmara, Moisés Tavares (Avante), a expectativa é incluir os pagamentos na folha de novembro, após a definição das regras e a avaliação dos requerimentos.

Conforme Tavares, a seleção dará prioridade aos servidores com menor salário. Na sequência, serão considerados a menor renda familiar por pessoa e o maior número de dependentes. Os interessados deverão apresentar requerimento à Secretaria de Gestão Pública e ao Departamento de Recursos Humanos, seguindo as orientações que serão divulgadas pela prefeitura.

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Também será necessário comprovar que o imóvel foi atingido pelo temporal, por meio de fotos, documentos ou outros registros previstos na regulamentação.

O líder do Executivo explicou que a proposta busca atender servidores que não têm acesso ao saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Ele destacou que parte dos trabalhadores mobilizados para socorrer a população também sofreu prejuízos em casa.

“Muitos servidores ajudaram a reconstruir casas, mas tiveram também as suas casas, seus imóveis atingidos e não tiveram condições financeiras ainda de trocar uma telha, de fazer um reparo no madeiramento e outros prejuízos que tiveram”, afirmou.

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O presidente da Câmara, Danylo Acioli (MDB), disse que o projeto chegou ao Legislativo às 18h14 do dia anterior e foi colocado em votação na tarde seguinte, às 14h15, diante da urgência da medida.





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“O que nós esperamos agora é que ele seja sancionado, publicado, regulamentado o mais rápido possível, para que as pessoas que mais precisam tenham acesso”, declarou.

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Acioli também avaliou que o pagamento terá reflexos no comércio de Apucarana, com a compra de materiais e a contratação de serviços para recuperar os imóveis.

O vereador Tiago Cordeiro (PDT) ressaltou que os servidores precisaram conciliar o atendimento às famílias afetadas com os danos nas próprias residências.

“São pessoas que deixaram as suas casas para poder cuidar das famílias que naquele momento passavam por grandes dificuldades, mas as suas famílias também estavam passando”, disse.

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Segundo Cordeiro, servidores que já realizaram reparos também poderão solicitar ressarcimento, respeitando o limite do benefício e os critérios exigidos. O acesso aos recursos dependerá da sanção do projeto, da regulamentação e da aprovação dos pedidos.