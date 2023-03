Câmara aprova adequação de Apucarana ao sistema 5G

Da Redação

A Câmara aprovou sete projetos de lei encaminhados pelo prefeito

A Câmara de Vereadores de Apucarana aprovou nesta sexta-feira, em duas sessões extraordinárias, sete projetos de lei encaminhados pelo prefeito Junior da Femac (PSD) para votação em regime de urgência.

Dois dos projetos dispõem sobre a instalação do sistema 5G no município. Um trata da implantação de infraestrutura de suporte para Estação Transmissora de Rádiocomunicação (ETR), autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Outro estabelece regras e normais gerais para funcionamento desse ambiente regulatório experimental na cidade.

Para os vereadores, com adequação ao sistema tecnológico 5G, Apucarana dá um passo importante para ter num futuro próximo uma modernização no seu sistema de comunicação, a exemplo de outras cidades acima de 100 mil habitantes, principalmente na questão da internet e telefones celulares.

O vereador Tiago Cordeiro de Lima (MDB), por exemplo, lembrou que a adequação de Apucarana a essa nova tecnologia foi uma indicação sua. “O 5G representa uma mudança de era”, afirmou, destacando sua importância para a indústria, a agricultura e também para a medicina, entre outros setores.

A instalação de infraestrutura de recepção e emissão do sinal de quinta geração de redes móveis no município de Apucarana está autorizada desde fevereiro pela Anatel. “Com esta legislação, colocamos a cidade na rota do desenvolvimento, criando o ambiente jurídico para que as operadoras instalem na cidade as estruturas necessárias para o fornecimento desta tecnologia revolucionária, que sem dúvidas impactará grandemente no desenvolvimento econômico, social e educacional de Apucarana”, justifica o prefeito no encaminhamento do projeto.

Pesquisa recente revela que pouco mais de 1% dos 5.568 municípios do Brasil possui leis aprovadas por suas câmaras municipais para viabilizar a implementação da tecnologia 5G.

SEGURANÇA PÚBLICA

Outro projeto bastante discutido foi o que ratifica protocolo de intenções entre o Município e o Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Região (Cismel). Pelo protocolo, além da segurança pública, o Cismel vai atuar em parceria com os municípios consorciados em outras áreas como saúde e educação.

Também foram aprovados projeto de lei que autoriza o município a conceder à Sanepar servidão administrativa de áreas de terras para ampliação da rede de esgoto sanitário; projeto que cria o Programa de Estímulo ao Empreendedorismo e à Inovação Tecnológica; que transfere recursos à Escola de Desenvolvimento Humano Casa do Caminho (Edhuca); e que denomina Residencial Rosa Bengosi Cazarini loteamento localizado na Gleba Nova Ukrânia.

