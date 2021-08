Da Redação

Cama pega fogo e mobiliza Bombeiros de Apucarana

Os Bombeiros de Apucarana foram chamados por volta das 10h47 desta segunda-feira (16), para combater um incêndio em uma casa, na Av. Magno Cavalcante Cerqueira, na região do Residencial Sumatra.

Quando a equipe chegou no local, foi constatado que o incêndio começou em uma cama e foi controlado pelos moradores e vizinhos.

Ainda de acordo com os Bombeiros, o calor do fogo danificou o forro de PVC do quarto, mas as chamas não se alastraram para o restante da residência.

Ninguém ficou ferido.