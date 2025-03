Calor e chuva: veja a previsão do Simepar para Apucarana e todo o PR

No Paraná, a quarta-feira terá a persistência das altas temperaturas, na casa dos 30 °C e pontualmente ao redor dos 36/37 °C. Ainda com presença importante de umidade na atmosfera, a sensação térmica ficará elevada, trazendo forte abafamento em alguns setores.

Durante a tarde, pancadas isoladas de chuva acompanhadas de raios são previstas para todas as regiões do estado. A probabilidade de tempestades pontuais aumenta, especialmente entre o final da tarde e o início da noite. Além disso, as chuvas persistem na faixa centro-norte do estado durante a noite e a madrugada de quarta para quinta-feira.

🌧 Apucarana:

De acordo com o site meteorológico do Simepar, Apucarana continua com altas temperaturas, sendo a máxima de 32°C e mínima de 21°C, com previsão de ocorrência de chuva em algumas partes da cidade. Podem ser esperados 4,4 milímetros.

☔ Londrina:

Por sua vez, a cidade londrinense prevê chuva para esta quarta, mas a probabilidade é tão pouca que pode nem ocorrer. As temperaturas estarão entre os 21°C e 33°C.

🌦 Maringá:

Assim como Londrina, a previsão para Maringá será de pouca chuva - podendo nem acontecer - e altas temperaturas.

❗ Cuidados:

🚰É de suma importância manter-se hidratado com esses altos níveis de calor que andam cercando o Paraná, por isso, lembre-se de beber bastante água.

🦟 Nesta época, os mosquitos da dengue tendem a estar mais ativos. Então, o uso de repelente diariamente é excepcional.

