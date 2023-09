Calor chegará perto dos 40º C neste domingo (24) em Apucarana

De acordo com as previsões do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o intenso calor deve continuar neste domingo (24) em Apucarana, que terá a temperatura máxima chegando quase aos 40º C.

continua após publicidade

Segundo o instituto meteorológico, a Cidade Alta amanheceu com 23º C e a temperatura deve chegar aos 38º C durante a tarde. Sem probabilidade de chuva, segundo a previsão, o dia ficará parcialmente nublado na região.

-LEIA MAIS: Confira o resultado do sorteio da Mega-Sena deste sábado (23)

continua após publicidade

Ainda segundo o Simepar, o Paraná amanheceu com uma presença de sol. Segue também na região, uma massa de ar aquecido e mais seco, possibilitando rápida elevação de temperaturas nas próximas horas. A noroeste, temperaturas já estão elevadas, com média de 26 °C. Valores mais agradáveis entre o sul e os Campos Gerais.

PRIMAVERA QUENTE – A primavera de 2023 começa às 03h50 deste sábado, 23 de setembro, e termina à 0h47 de 21 de dezembro. A previsão indica que as temperaturas médias do ar ficarão acima da normalidade para a estação em todo Paraná. Os maiores valores das temperaturas mínimas e máximas devem ocorrer nas regiões Oeste, Sudoeste, Norte e Litorânea.

SIMEPAR – Nas redes sociais do Simepar, está disponível a previsão do tempo diária no podcast Simepar Informa. Em www.simepar.br pode ser acessada a previsão horária para até 15 dias por município, com indicadores das condições do tempo, temperaturas do ar mínimas e máximas, probabilidade e volume de chuvas, intensidade e direção dos ventos, sensação térmica, umidade relativa, visibilidade e pressão reduzida, além dos dados sobre o nascer e o pôr do sol e da lua.

Siga o TNOnline no Google News