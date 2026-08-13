Calor aumenta e chuva pode voltar a atingir Apucarana nesta quinta (13)

Temperatura sobe em todo o Paraná, enquanto sistema de baixa pressão favorece o retorno das chuvas

Apucarana deve ter uma quinta-feira (13) mais quente, com temperaturas entre 19°C e 28°C. Segundo o Simepar, a umidade relativa do ar varia entre 50% e 87%, com 33% de probabilidade de chuva e previsão de 1,1 milímetro de precipitação acumulada.

Os ventos devem soprar de nordeste (NE), a 7 km/h, com rajadas que podem chegar aos 40 km/h.

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No Paraná, as temperaturas sobem em todas as regiões, com marcas acima dos 25°C em todo o Estado e máximas superiores a 30°C no Noroeste. O calor é provocado pelo ingresso de ar quente e úmido vindo do Norte do Brasil, associado à formação de uma área de baixa pressão sobre o Sul do país.

Com o avanço desse sistema, as chuvas retornam pelo Sudoeste e se espalham pelas demais regiões ao longo do dia. A maior possibilidade de tempestades fica concentrada na faixa Sul do Paraná. O Simepar também indica que não há risco de geadas no Estado nesta quinta-feira.