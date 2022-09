Caixa Econômica emite nota sobre golpe aplicado em caixa eletrônico

Da Redação

Após a publicação de uma reportagem informando sobre um golpe aplicado no caixa eletrônico da agência da Caixa econômica Federal da Praça Rui Barbosa, em Apucarana, a assessoria da instituição bancária enviou uma nota trazendo esclarecimentos sobre o caso. Confira a nota na íntegra:

“A CAIXA esclarece que informações sobre eventos criminosos em suas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades policiais e ratifica que coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes. Ressaltamos ainda que foi realizado atendimento tempestivo à cliente, com cancelamento do cartão furtado e mudança da senha, sem prejuízos financeiros à cliente.

O banco orienta os seus clientes a não aceitarem ajuda de estranhos, mesmo dentro das agências. Caso o cartão fique preso na máquina, o cliente deve informar o fato a um empregado da CAIXA devidamente identificado. Se a agência estiver fechada, o cliente deve entrar em contato com a central de atendimento da CAIXA pelo 0800 726 0101 para que sejam tomadas as providências.

Os pedidos de contestação podem ser realizados em qualquer agência da CAIXA. Para isso, o cliente precisa comparecer a uma das unidades, portando CPF e documento de identificação.

Adicionalmente, a CAIXA possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas que visam mitigar o risco de segurança em seus processos e canais de atendimento”, diz a nota.

