Caixa de São Pedro vai ganhar 35 novas casas

O prefeito Junior da Femac oficializou nesta sexta-feira (3) a parceria com Companhia Paranaense de Habitação (Cohapar) para construção de 35 casas populares no Distrito de Caixa de São Pedro. As unidades habitacionais serão construídas dentro do Programa Casa Fácil (Valor de Entrada) do Governo Estadual, que garante aos beneficiários o uso de um subsídio de R$ 15 mil na compra da casa própria. O valor é utilizado para pagar a entrada no imóvel.

“Nos reunimos com o presidente da Cohapar, Jorge Lange, ontem, em Curitiba para tratarmos do assunto das casas no Caixa de São Pedro e hoje, um dia depois, recebemos em nosso gabinete a chefe do escritório regional da Cohapar, Elisângela Costa de Araújo, para firmar a parceria que irá colocar em prática esse projeto de construir casas populares no distrito”, comemora Junior da Femac.

O prefeito, que agradeceu o empenho do secretário de estado da saúde, Beto Preto, na consolidação deste projeto, explica que as casas serão construídas pela Cohapar com o apoio da prefeitura. O município doou o terreno e elaborou, por meio da sua equipe de engenharia, os projetos urbanístico, de drenagem, pavimentação, hidrosanitário e elétrico, que foram entregues a Elizângela de Araújo no encontro desta sexta (3).

Junior da Femac informa que o próximo passo será o encaminhamento de um projeto de lei para Câmara Municipal, aprovando a construção deste empreendimento mediante parceria com a Cohapar. “A Cohapar vai fazer entre os dias 10 e 13 de dezembro, o chamamento público para as empresas que querem executar essa obra”, informa o coordenador do escritório regional da Cohapar em Apucarana, Maurício Bueno.

Por escolha da Cohapar, o conjunto habitacional será denominado Luis Toschi, bisavô do prefeito Junior da Femac. “Tenho um carinho especial pela querida Caixa de São Pedro, onde meu bisavô Luis Toschi, avô da minha mãe, foi o primeiro a chegar e muito contribuiu para o desenvolvimento do distrito e de Apucarana. Agradeço a direção da Cohapar por essa homenagem ao meu bisavô Luis Toschi”, destacou o prefeito.