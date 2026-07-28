Caixa de energia pega fogo e mobiliza bombeiros na Vila São José em Apucarana

Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido na ocorrência registrada na Vila São José

Um incêndio na caixa de energia de uma residência assustou moradores e mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (28), na Rua João Luís Orlando, Vila São José Bassa, em Apucarana, no norte do Paraná. Apesar do momento de apreensão, o incidente causou apenas danos materiais e ninguém ficou ferido.

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Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao endereço, o morador já havia saído do imóvel em segurança e o fogo já estava sob controle, o que dispensou a necessidade de combate direto às chamas.

Os militares realizaram uma vistoria técnica em toda a estrutura da casa e orientaram a família sobre as medidas de segurança a serem adotadas. As causas exatas do curto-circuito na fiação elétrica ainda serão apuradas.