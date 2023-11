Cafeteria no centro de Apucarana é furtada e ladrão é preso pela PM

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi preso na manhã deste domingo (26) depois de invadir uma cafeteria na área central de Apucarana, no norte do Paraná, e furtar a bolsa de uma mulher. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito também levou do estabelecimento 12 unidades de chiclete da marca Trident e balas Halls.

O crime aconteceu por volta das 10 horas, na Avenida Dr. Munhoz da Rocha. Segundo relato da vítima, que não teve a identidade revelada, o homem entrou no estabelecimento e furtou a bolsa dela. Câmeras de segurança flagraram a ação criminosa e possibilitaram que os agentes da Polícia Militar (PM) identificassem o suspeito.

Buscas foram feitas pela região e o homem foi localizado. Ainda de acordo com o B.O., o suspeito possui diversas passagens pelo crime de furto. Com ele foram encontrados os doces que haviam sido furtados da cafeteria. Ele recebeu voz de prisão, no entanto se recusou a revelar onde estava a bolsa da mulher.

O criminoso foi levado para a 17ª Subdivisão Policial, e a vítima foi orientada.

