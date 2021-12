Cafeicultora de Apucarana produz o melhor café do PR; vídeo

Da Redação

O prêmio conquistado pela cafeicultora apucaranense Solange Aparecida Araújo, 1º lugar na categoria café natural no 19º Concurso Café Qualidade Paraná 2021 consolida a expertise dos produtores de Apucarana e comprova que o município possui uma condição climática excelente para este tipo de cultura. Apesar de produzir café há quatro anos, Solange conhece bem a lida no campo.

O pai cultiva café e outras frutas há mais de 50 anos, na localidade conhecida como “Serrinha”, próximo do distrito de Pirapó. Ela conta que sempre morou no sítio, mas aos 20 anos decidiu ir trabalhar na cidade e morou nos estados de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Cansada do stress da cidade grande, Solange retornou para Apucarana, adquiriu uma propriedade ao lado do sítio do pai e deu início ao trabalho na terra. “Vendo o amor que ele tinha pelo café, e depois de um tempo trabalhando em outros estados, decidi voltar para o campo. Trabalhar no campo é o que me faz feliz. O corpo fica cansado, mas a mente fica em paz”, ressalta a cafeicultora que já carimba sua produção para o mundo, uma vez que boa parte do que ela produz é exportado para Austrália.

E na propriedade de Solange não é só o café o protagonista. Lá ela produz uma imensa variedade de frutas, entre as quais, uva, manga, laranja, poncã, tangerina, mexerica, abacate, pitanga, entre outras. “A diversidade ajuda na rentabilidade da propriedade. Porque o café tem colheita anual, já as outras frutas têm diferentes épocas de colheita durante o ano, gerando rentabilidade o ano todo”, comenta.

Segundo a agricultora, há também um grande incentivo do projeto Terra Forte de onde ela conseguiu as mudas de uva. O parreiral de uvas bordô e niágara tem aproximadamente 10 mil metros de área plantada, produzindo 300 quilos anualmente.

