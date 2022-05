“Café Qualidade Paraná 2022”: Apucarana sediará premiação

Da Redação

Em 24 de novembro, os melhores cafés do Paraná vão estar todos reunidos em Apucarana, onde acontece o evento de premiação do 20º Concurso Café Qualidade Paraná. O resultado da seletiva, que contou com a candidatura de outros municípios integrantes do Território do Vale do Ivaí e que definiu Apucarana como sede do tradicional evento, foi comunicado oficialmente ao prefeito Júnior da Femac nesta sexta-feira (20/05), em agenda no gabinete municipal, pelo secretário executivo da Câmara Setorial do Café e integrante da comissão organizadora do concurso, agrônomo Paulo Sérgio Franzini.

Entusiasta e grande incentivador da cafeicultura, o prefeito destacou que será “um orgulho para o município recepcionar todos os participantes e contribuir com a organização”. “O Café Qualidade Paraná é um concurso que valoriza e fortalece a cafeicultura paranaense, identificando e premiando os melhores cafés. E de café Apucarana entende muito bem, pois é um produto rural extremamente importante na nossa história econômica e cultural e que está eternizado no brasão da bandeira municipal através da ilustração de dois ramos da planta”, destacou o prefeito, lembrando que na última edição do concurso estadual a qualidade da cafeicultura apucaranense esteve muito bem representada através da produtora Solange Aparecida Araújo, do Distrito de Pirapó, que obteve o primeiro lugar na categoria “Café Natural”.

Com a confirmação da cidade como sede da premiação, Júnior da Femac anunciou que irá nomear uma comissão para, juntamente com os organizadores estaduais, definir o local e programação técnica do evento. “Além dos técnicos e cafeicultores de todo o Paraná, queremos que a edição apucaranense tenha envolvimento dos jovens rurais, dos estudantes do ensino técnico e acadêmicos de cursos superiores ligados à agricultura, que são o futuro do setor. Com certeza será maravilhoso”, comentou o prefeito.

Acompanhado do gerente-regional do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR), Romeu Suzuki, do chefe do IDR em Apucarana, Marco Antônio Casini Sanchez, e do chefe da Regional Apucarana da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab), Antônio Biral Filho, o agrônomo Paulo Sérgio Franzini pontuou que o concurso Café Qualidade Paraná “é importante para o reconhecimento e a valorização da cafeicultura paranaense”. “Para este ano, a Câmara Setorial reúne esforços para que o evento em Apucarana tenha transmissão online. Em se confirmando, isso fará com que todo este trabalho e de nossos cafeicultores tenha alcance mundial”, contextualizou.

A realização do 20º Concurso Qualidade Café Paraná é da Câmara Setorial do Café, juntamente com o IDR-Paraná, secretaria estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab) e Prefeitura de Apucarana.

Festa – O prefeito Júnior da Femac lembra que dentro da política de promoção da atividade cafeeira, está confirmado para os dias 16, 17 e 18 de setembro, a 16ª Festa do Café de Apucarana, no Distrito de Pirapó. Uma realização da prefeitura em parceria com a Associação dos Cafeicultores de Apucarana e da Cooperativa dos Cafeicultores do Pirapó, o evento terá feira de máquinas agrícolas, de hortifrutigranjeiros, praça de alimentação, shows musicais, concurso da rainha e rainha do café, concurso de bolo, e o tradicional almoço no domingo, último dia do evento.