O Café da Serra de Apucarana ganhou projeção nacional ao integrar a Semana Internacional do Café (SIC) 2026, realizada entre os dias 11 e 13 de novembro, no Expominas, em Belo Horizonte (MG). A presença na maior vitrine da cafeicultura brasileira consolida a identidade territorial da bebida e abre novas oportunidades de negócios para os produtores paranaenses diante de compradores, torrefações e cafeterias.

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Os cafeicultores da região apresentaram seus grãos especiais no estande do Governo do Paraná, que reuniu cerca de 40 expositores sob a organização da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), IDR-Paraná, Sebrae/PR, Sistema FAEP e SENAR. A edição deste ano da feira contou com mais de 200 expositores no total, permitindo aos produtores estabelecer conexões diretas com o mercado especializado e mapear novas tendências do setor.

A participação no evento ganha um peso histórico por ocorrer no mesmo ano em que o café cultivado nos municípios de Apucarana, Cambira e Arapongas conquistou a certificação de origem pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em janeiro. O documento atesta as características únicas do produto, marcado por doçura elevada, acidez equilibrada, notas frutadas e corpo aveludado. Esse perfil sensorial é resultado direto da combinação de altitude, solo, clima e do manejo tradicional empregado pelos produtores locais.

Além de impulsionar o acesso a novos mercados, a iniciativa valoriza a trajetória das famílias produtoras, apoiadas por entidades como a Associação dos Cafeicultores de Apucarana (ACAP). A consultora do Sebrae/PR, Thabata Alba, destaca que a feira reforça o protagonismo dos agricultores, que levam o conhecimento transmitido entre gerações para além de suas propriedades rurais. Segundo a especialista, a participação em um evento de alcance internacional evidencia a importância do investimento contínuo em qualidade e do trabalho coletivo para fortalecer a imagem do Paraná como um polo de cafés diferenciados.

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