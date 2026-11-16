Café da Serra de Apucarana ganha vitrine nacional na maior feira do setor
Produtores apresentaram bebida com certificação de origem para compradores e especialistas durante a Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte
O Café da Serra de Apucarana ganhou projeção nacional ao integrar a Semana Internacional do Café (SIC) 2026, realizada entre os dias 11 e 13 de novembro, no Expominas, em Belo Horizonte (MG). A presença na maior vitrine da cafeicultura brasileira consolida a identidade territorial da bebida e abre novas oportunidades de negócios para os produtores paranaenses diante de compradores, torrefações e cafeterias.
- LEIA MAIS: Com selo de origem, café especial da Serra de Apucarana mira mercado internacional
Os cafeicultores da região apresentaram seus grãos especiais no estande do Governo do Paraná, que reuniu cerca de 40 expositores sob a organização da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), IDR-Paraná, Sebrae/PR, Sistema FAEP e SENAR. A edição deste ano da feira contou com mais de 200 expositores no total, permitindo aos produtores estabelecer conexões diretas com o mercado especializado e mapear novas tendências do setor.
A participação no evento ganha um peso histórico por ocorrer no mesmo ano em que o café cultivado nos municípios de Apucarana, Cambira e Arapongas conquistou a certificação de origem pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em janeiro. O documento atesta as características únicas do produto, marcado por doçura elevada, acidez equilibrada, notas frutadas e corpo aveludado. Esse perfil sensorial é resultado direto da combinação de altitude, solo, clima e do manejo tradicional empregado pelos produtores locais.
Além de impulsionar o acesso a novos mercados, a iniciativa valoriza a trajetória das famílias produtoras, apoiadas por entidades como a Associação dos Cafeicultores de Apucarana (ACAP). A consultora do Sebrae/PR, Thabata Alba, destaca que a feira reforça o protagonismo dos agricultores, que levam o conhecimento transmitido entre gerações para além de suas propriedades rurais. Segundo a especialista, a participação em um evento de alcance internacional evidencia a importância do investimento contínuo em qualidade e do trabalho coletivo para fortalecer a imagem do Paraná como um polo de cafés diferenciados.