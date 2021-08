Da Redação

“Café da Cidadania” acontece em Apucarana neste sábado

O Instituto Vida Prestes, braço social da Construtora Prestes, de Ponta Grossa, desenvolve neste sábado (21/08) sua primeira abordagem em Apucarana. A ação, chamada de “Café da Cidadania”, vai acontecer em dois momentos ao longo do dia (9 e 14 horas) junto aos moradores do Residencial Solo Sagrado e tem como intuito sensibilização e melhor entendimento da realidade local.

continua após publicidade .

O anúncio da chegada o instituto no município foi feito ao prefeito Júnior da Femac durante encontro realizado nesta sexta-feira (20/08), no gabinete municipal, pela gestora do “Vida Prestes”, Ana Martins, e pela analista de Responsabilidade Social, Gisele Aparecida de Oliveira. “As ações do instituto acompanham as cidades onde a Construtora Prestes possui investimentos, como é o caso de Apucarana”, explicou Ana Martins.

A analista social Gisele Oliveira pontua que o Instituto Vida Prestes está à disposição da prefeitura para parcerias. “Já tivemos um primeiro contato com algumas secretarias e certamente vamos desenvolver muitas atividades em conjunto. Chegamos para somar pelo bem da comunidade”, disse.

continua após publicidade .

O prefeito Júnior da Femac assinalou que o instituto poderá contar com apoio municipal. “Contem conosco. Apucarana é uma cidade incrível, acolhedora, e tudo que vem para o bem da população tem a nossa aprovação. Peço que utilizem bastante o centro de convivência do Residencial Solo Sagrado, realizando atividades sociais, esportivas, culturais e educativas. É um ótimo local, onde a prefeitura promoveu investimentos recentes, como implantação de moderna iluminação pública e instalação de playground”, pontuou o prefeito.

Além de ter sido responsável pela construção do Residencial Solo Sagrado, conjunto de 500 moradias para famílias de baixa-renda dentro do extinto Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, em área anexa a Construtora Prestes está alicerçando o primeiro bairro planejado da cidade (Residencial Viverti Apucarana), com financiamento pelo Programa Casa Verde Amarela, do Governo Federal. Além de Apucarana, a empresa mantém investimentos e ações sociais em cidades como Curitiba, Ponta Grossa, Castro, Guarapuava, Tibagi, Londrina, Maringá e Cambé.