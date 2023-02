Cães são resgatados em casa de homem preso por arremessar gato no PR

Da Redação

O Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa) foi acionado e realizou o resgate dos dois cachorrinhos

Na manhã desta terça-feira (14), um homem, de 66 anos, foi preso após quase matar um filhote de gato, arremessando o animal para cima e deixando cair no chão sob forte impacto. Após isso, o suspeito ainda ameaçou o vizinho com um facão. O crime aconteceu em Apucarana, no Norte do Paraná.

No período da tarde, no entanto, o caso teve mais um desdobramento após a equipe da Polícia Militar (PM) se dirigir novamente até a residência do suspeito, localizada na Vila Nova, para resgatar dois cães que viviam em condições precárias.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 16 horas desta terça-feira (14), as autoridades receberam a informação de que dois cachorros estariam na residência, um preso em uma corrente do lado de fora, e outro no interior do imóvel, ambos sem alimentos e água.

Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a denúncia e encontraram os animais em situação precária. O Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa) foi acionado e realizou o resgate dos dois cachorrinhos. Eles foram encaminhados para o Canil Municipal de Apucarana.

Ainda conforme o boletim, para que o cão que estava preso na corrente do lado de fora da casa fosse resgatado, foi preciso que os militares arrombassem um cadeado. O cachorro que estava dentro de casa, porém, foi resgatado sem complicações. A porta da residência estava entreaberta, apenas amarrada com um cadarço.

Ao finalizar a ocorrência, os policiais deixaram o portão da frente e a porta fechados.

