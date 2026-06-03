Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
COMBATE AO TRÁFICO

Cães farejadores encontram drogas enterradas em terreno no Jardim Ponta Grossa

Apreensão de cocaína e maconha ocorreu na terça-feira (2) como desdobramento de uma ação policial contínua em Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 07:33:44 Editado em 03.06.2026, 07:33:38
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Cães farejadores encontram drogas enterradas em terreno no Jardim Ponta Grossa
Autor Drogas foram encaminhadas à delegacia - Foto: PM/Divulgação

A Polícia Militar (PM) apreendeu dezenas de porções de entorpecentes em um terreno na Rua Emiliano Perneta, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana (PR). A localização do entorpecente ocorreu no início da tarde de terça-feira (2) e contou com a atuação fundamental de cães farejadores.

-LEIA MAIS: Acidente entre dois carros deixa seis mulheres feridas na PR-090

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ação foi a continuidade de uma ocorrência iniciada na segunda-feira (1º). De acordo com as autoridades, as equipes precisaram retornar ao endereço porque o tamanho da propriedade, a complexidade do terreno e o horário da primeira abordagem haviam dificultado uma varredura minuciosa na noite anterior.

Com o apoio especializado dos animais, as equipes de segurança conseguiram identificar os pontos exatos onde os materiais estavam ocultos. Foram localizadas 222 porções de cocaína, pesando 158 gramas, e outras três porções de maconha, que totalizaram 69 gramas. As drogas estavam enterradas e cuidadosamente escondidas em meio a uma plantação de bananeiras.

Além dos entorpecentes que já estavam embalados para possível comercialização, os policiais também encontraram um pacote novo contendo diversas embalagens plásticas vazias, escondido entre os galhos de uma árvore. Todo o material foi recolhido do terreno e apreendido pelas equipes para os procedimentos legais na delegacia da região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apreensao de drogas Cão farejador ENTORPECENTES JARDIM PONTA GROSSA POLICIA MILITAR segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV