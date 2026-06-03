Cães farejadores encontram drogas enterradas em terreno no Jardim Ponta Grossa

A Polícia Militar (PM) apreendeu dezenas de porções de entorpecentes em um terreno na Rua Emiliano Perneta, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana (PR). A localização do entorpecente ocorreu no início da tarde de terça-feira (2) e contou com a atuação fundamental de cães farejadores.

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A ação foi a continuidade de uma ocorrência iniciada na segunda-feira (1º). De acordo com as autoridades, as equipes precisaram retornar ao endereço porque o tamanho da propriedade, a complexidade do terreno e o horário da primeira abordagem haviam dificultado uma varredura minuciosa na noite anterior.

Com o apoio especializado dos animais, as equipes de segurança conseguiram identificar os pontos exatos onde os materiais estavam ocultos. Foram localizadas 222 porções de cocaína, pesando 158 gramas, e outras três porções de maconha, que totalizaram 69 gramas. As drogas estavam enterradas e cuidadosamente escondidas em meio a uma plantação de bananeiras.

Além dos entorpecentes que já estavam embalados para possível comercialização, os policiais também encontraram um pacote novo contendo diversas embalagens plásticas vazias, escondido entre os galhos de uma árvore. Todo o material foi recolhido do terreno e apreendido pelas equipes para os procedimentos legais na delegacia da região.