Cães de faro encontram maconha e jovem é preso em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cães Iron e Bud encontraram drogas no quarto

Um jovem, de 25 anos, foi preso na manhã deste sábado (29) em Apucarana, norte do Paraná. Cães de faro encontraram no quarto dele porções de maconha e anotações do tráfico de drogas.

continua após publicidade .

Conforme a Polícia Militar (PM), após ações da Agência Local de Inteligência (P2), foi identificado que o rapaz que mora em uma casa na Rua São Pedro, na Vila Reis, estaria envolvido com o tráfico e a Justiça emitiu um mandado de busca e apreensão no endereço.

— LEIA MAIS: Rocam de Apucarana apreende maconha em casa no Jaçanã; jovem é preso

continua após publicidade .

As equipes, com apoio do Canil, foram até a casa. No quarto do rapaz, os cães Iron e Bud encontraram porções de maconha, já prontas para a venda, que pesaram 112 gramas, munição de festim calibre 762. Na cozinha, os policiais encontraram uma balança de precisão e anotações que seriam do tráfico de drogas.

O rapaz foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

fonte: PMPR Maconha, munição, balança e anotações