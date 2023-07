Cadetes fazem estágio operacional no 10º BPM de Apucarana

Três cadetes que estão no segundo ano do Curso de Formação de Oficiais (CFO), da Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), realizam um estágio com a Polícia Militar (PM) de Apucarana.

Os futuros oficiais da corporação foram recebidos pelo comando do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Eles escolheram Apucarana para essa fase obrigatória do curso.

Felipe Rech Bueno, de 29 anos, está em “casa”. Ele é de Apucarana e optou por fazer o estágio na cidade. André Horbux de Queiroz Barbosa, 21 anos, é de Maringá, e Danillo Fernando Andrade da Silva, 23 anos, é de Governador Valadares (MG).

Durante o estágio, eles vão acompanhar o trabalho de patrulhamento nas ruas, vivenciando na prática a rotina de um oficial da PM nesse tipo de atuação de policiamento.

A Academia Policial Militar do Guatupê (APMG) é a instituição de ensino superior da Escola Superior da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e se destina à graduação, formação, habilitação, adaptação, pós-graduação e especialização policial e bombeiro militar de oficiais e de praças e à pesquisa na área da segurança pública no Estado.

