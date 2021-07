Da Redação

Cadeirante pede respeito de motoristas de Apucarana; Veja

Recentemente, a criadora de conteúdo digital Camila Tamiya, de Apucarana, usou seu Instagram e postou um vídeo para pedir mais respeito de motoristas com relação aos locais em que estacionam pela cidade. "Aí fica difícil para o cadeirante, que no caso sou. Olha minha cadeirinha aqui. Vamos para rua!", diz Camila na gravação, enquanto tenta passar em uma calçada com um carro estacionado no meio da via.

A rua em que Camila está é a Doutor Munhoz da Rocha, área central, de Apucarana. Ela conta que é frequente neste local, as pessoas estacionarem no meio da calçada. "Super comum esses carros pararem no meio da calçada, principalmente neste endereço. Postei porque quero chamar a atenção dos motoristas e pedir mais respeito", comenta.

A apucaranense conta com quase 15 mil seguidores no Instagram, onde publicou a gravação. No aplicativo, a designer de moda compartilha sobre sua rotina de amputada, além de outros assunto como gordofobia.

