Cadê o inverno? 'Veranico' muda o clima de Apucarana; assista

É fácil encontrar pessoas com roupas mais leves, trajes que são mais comuns na primavera e verão

Ué!! Cadê o Inverno? essa é a pergunta que muitas pessoas estão fazendo. A semana já começou com tempo seco e temperaturas elevadas no Paraná e a previsão é que até quinta-feira (28), faça calor em todo o estado. Em Apucarana, por exemplo, os termômetros devem registrar 28 graus. O clima de “veranico” mudou as vitrines das lojas do município e a rotina das pessoas.

Basta andar pelo centro da cidade que é possível perceber roupas mais leves em exposição e as promoções de inverno, que geralmente acontecem no final de estação, já são realizadas. "Nós nos obrigamos a entrar com promoção de inverno antes do previsto e tudo que está chegando na loja já é um pré-lançamento do que será usado no verão. Quem vem até a loja, já vem procurar tendências novas de verão e pode também já aproveitar as promoções de inverno", explica Alessandra Lima, sócia proprietária da loja Belíssima.

É fácil também encontrar pedestres com roupas mais leves, trajes que são mais comuns na primavera e verão. A apucaranense e dona de casa Jessica Viviane Belini, de 31 anos, está contente com o clima atípico para a época. "Es estou amando o clima assim eu prefiro o calor, do que o inverno. As crianças ficam menos doentes, não está aquele calorão, mesmo com o tempo mais seco, prefiro assim, sem frio, com dias mais frescos", comentou.

O eletromecânico de Apucarana, Marcos Henrique Gimenes, de 35 anos, confessa que está achando estranho o calor fora de época. "Estava esperando o frio, o clima está estranho, mas até prefiro assim, estou gostando desse clima. Está precisando de chuva, mas o clima está muito bom", disse.

O Meteorologista do Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR) Reinaldo Kneib confirmou que o veranico, que é mais comum a partir da segunda semana de agosto, adiantou e que no mês que vem pode ser que o frio apareça. "Agosto promete mais frio que julho, nas primeiras semanas do mês, mas não será um frio rigoroso. Estamos ainda estudando para entender o por que das massas mais geladas não estão conseguindo avançar para o sul do Estado. O ar quente que vem do centro oeste da Amazônia está chegando com mais facilidade e com o tempo seco, o sol predomina e o clima fica assim, mais quente. O veranico que era para chegar somente em agosto, já está acontecendo", detalha.

Ainda de acordo com o meteorologista, a última chuva significativa que foi registrada em Apucarana, foi no dia 17/6, quando choveu 17,2 milímetros na cidade. Outro número repassado pelo profissional, é que a temperatura está quatro graus mais elevada em julho deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. "Em julho do ano passado, a temperatura média era de 15,3 graus, agora é de 19,4, ou seja quatro graus a mais do que no ano passado. A chuva prevista para o final do mês e começo de agosto, ainda não será suficiente e o tempo volta a ficar seco, com umidade baixa, então é preciso que as pessoas se protejam do sol e se hidratem", finaliza.

