Cadáver encontrado em Apucarana é identificado; Assista

Crianças que estavam jogando bola no Jardim Aeroporto em Apucarana na tarde desta sexta-feira (29), encontraram um cadáver. A Polícia Militar (PM) foi chamada e isolou o local. O corpo estava embaixo de uma coberta. De acordo com a PM, as crianças encontraram a coberta e se assustaram pois viram um pé. Os garotos avisaram um familiar e a mulher ligou no 190.



A vítima foi identificada por familiares no local como Cleiton Brito de Castro, 26 anos. Segundo a família, Cleiton estava na rua pelo benefício de saída temporária, e deveria retornar nesta sexta-feira para o Minipresídio de Apucarana.

Polícia Civil e Polícia Científica também estiveram no local para iniciar as investigações e fazer a remoção do corpo, que estava em uma área de mata de difícil acesso. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para dar apoio na remoção do cadáver, já que havia um barranco muito alto no terreno. O corpo precisou ser içado por cordas com ajuda dos bombeiros.

De acordo com o investigador Roberto Francisco, havia muito sangue no local, indicando que a vítima pode ter sofrido algum tipo de agressão.

"O corpo foi preliminarmente identificado por familiares. O cadáver estava envolto em cobertores e havia muito sangue no local, indicando algum tipo de violência, que será devidamente apurada pela perícia. O Cleiton estava de portaria deveria retornar nesta data para a cadeia. Recolhemos vários materiais no local e agora damos início a investigação para apurar o que aconteceu neste caso", disse o investigador.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, IML, de Apucarana.

