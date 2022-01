Da Redação

Cadáver é encontrado no Parque Bela Vista em Apucarana

O corpo de uma mulher foi localizado na noite desta quinta-feira (20), na Rua Horácio Fontoura de Sá Carvalho, no Parque Bela Vista, em Apucarana. A informação foi confirmada pelo Copom do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

De acordo com informações apuradas no local, trata-se de uma mulher, de 31 anos, identificada como Letícia Fernandes Dias, que foi encontrada morta dentro de casa. Até às 21 horas a Polícia Civil permanecia no local levantando informações. Segundo um dos investigadores, o corpo não apresentava sinais de violência, apenas queimaduras que provavelmente a mulher deve ter sofrido anteriormente.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo. Exame de necropsia deve apontar a causa da morte.

Segundo um moradores da região, a mulher enfrentava vários problemas de saúde. Um vizinho, que sentiu a falta dela, é que encontrou o corpo e acionou as autoridades.

Confira a entrevista com o investigador Roberto Francisco, da 17ª SDP de Apucarana:

