Cachorro que vivia em espaço insalubre é resgatado em Apucarana

Um idoso, de 73 anos, foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana e deve responder por maus-tratos contra um cão. Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa) foram até a casa do homem na manhã desta quarta-feira (10).

De acordo com Centro Animal, o local era insalubre, tinha muitas fezes e o cachorro não tinha abrigo para chuva. O Cemsa ainda informou que o idoso, no dia 6/4 deste ano, foi orientado a providenciar um abrigo e manter o local higienizado.

Vizinhos denunciaram a situação novamente nesta quarta, pois ficaram com pena do cão que estava todo molhado. Ainda de acordo com os moradores o idoso não tem o costume de limpar o espaço que o animal fica.

A Polícia Civil vai apurar o caso. A Lei 14.064/2020 aumentou a pena para quem maltratar cães e gatos. Quem cometer esse crime será punido com 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda. Caso o crime resulte na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até 1/3.

