Cachorro persegue motocicleta e causa acidente em Apucarana

A PM e o Siate atenderam a ocorrência

Duas pessoas ficaram feridas após sofrerem um acidente no início da noite desta quarta-feira (29). Em uma motocicleta, elas trafegavam pela Rua da Independência no Jardim América, em Apucarana, quando foram perseguidas por um cachorro de grande porte.

O animal começou a correr atrás da motocicleta e acabou causando a queda do veículo. A Polícia Militar (PM) e uma equipe do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) foram acionados para atender a ocorrência.

A passageira teve ferimentos leves, enquanto o condutor da moto sofreu escoriações no joelho e no braço. Após atendimento médico no local, ambos foram encaminhados para o Hospital da Providência.

O dono da motocicleta contou às autoridades que a queda causou danos no painel. A PM tentou contato com o dono do cachorro de grande porte que estava solto na rua, mas não obteve êxito. As vítimas foram orientadas.

