Cachorro fica preso em vão de construção em Apucarana; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um cachorro da raça rottweiler ficou preso no vão de uma casa em construção localizada na Rua Paulo Gorski, no Núcleo Habitacional Osmar Guaraci Freire, em Apucarana. Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), do Centro Municipal de Saúde Animal (CEMSA) e dos Bombeiros foram acionadas por vizinhos que ouviram o animal chorando.

continua após publicidade .

Conforme informações da equipe de resgate, o cachorro de grande porte ficou com a parte de trás enroscada no vão e não conseguia se soltar. Como o morador da residência não estava, a equipe precisou trabalhar pelo lado de fora do portão. "Fomos chamados pela GCM, fomos para o endereço com o caminhão de resgate. Como o morador da residência não estava com algumas ferramentas e a equipe teve que trabalhar para o lado de fora do portão. Deu um pouco de trabalho, mas conseguimos retirar o animal", explica o sargento Romão dos Bombeiros.

Apesar do susto, o rottweiler não sofreu ferimentos. Ainda de acordo com o resgate, o animal estava apenas um pouco cansado. "Ele estava cansado e pode ter ficado com o quadril um pouco amortecido por causa da posição que ficou. Quando saiu, foi direto para sua casinha descansar", finaliza o sargento.

Siga o TNOnline no Google News