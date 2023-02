Cachorro é resgatado por bombeiros após cair em buraco de obra

Da Redação

Um resgate de animal mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, na manhã deste sábado (25), em Apucarana, norte do Paraná. Um cachorro caiu dentro de um buraco de obra com aproximadamente três metros de profundidade.

O resgate foi registrado por volta das 8 horas, em uma obra realizada na Rua Bom Jesus da Lapa, próximo ao Estádio Municipal Olímpio Barreto.

Os bombeiros conseguiram retirar o animal do buraco utilizando uma corda. O cãozinho estava bastante assustado e arredio. Segundo informações de moradores, tudo indica que se trata de um animal de rua.

