Cachorro desaparecido em Apucarana é encontrado; saiba mais

O cachorro chamado Ozzy desapareceu em Apucarana

Nesta sexta-feira (09), uma família de Apucarana entrou em contato com a equipe de reportagem do TNOnline solicitando ajuda para encontrar um cachorro que está desaparecido. O animal, chamado pelos donos de Ozzy, acabou fugindo da casa onde mora quando seu dono foi sair com o carro.

Conforme informações de Suely Zacarias, tia da dona do animal, o cachorrinho estaria perdido na região da Vila Santa Helena, nas proximidades do Departamento de Trânsito (Detran), de Apucarana.

Caso você veja o animal de cor branca com cinza e porte médio, entre em contato pelo telefone (43) 99621-2092. A família de Ozzy agradece a ajuda para encontrar seu pet. Atualização:

Por volta das 17h30, a família entrou em contato e informou que após a divulgação, o animal foi encontrado na região do Jardim Ponta Grossa.

Veja abaixo uma foto do cachorro:

fonte: Arquivo Pessoal/Suely Zacarias





