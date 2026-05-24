Cachorrinha desaparece no Jardim Apucarana e família pede ajuda
Bartolinha sumiu no dia 17 de maio, na Rua Goiás; animal é dócil, mas bastante medrosa
Escrito por Da Redação
Publicado em 24.05.2026, 12:04:36 Editado em 24.05.2026, 12:04:27
Foto: Arquivo pessoal
Uma cachorrinha chamada Bartolinha está desaparecida desde o último domingo, dia 17 de maio, em Apucarana. O animal sumiu na Rua Goiás, no Jardim Apucarana, e a família pede ajuda da população para encontrá-la.
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Bartolinha tem 9 anos, é de pequeno porte e pesa cerca de 8 quilos. Segundo os tutores, ela é dócil, porém bastante medrosa.
A cachorrinha é castrada e possui identificação da castração na orelha.
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Bartolinha pode entrar em contato pelos telefones:
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• Franciele: (43) 99689-6831
• Márcio: (43) 99846-3199
Foto: Divulgação
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