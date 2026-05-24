Cachorrinha desaparece no Jardim Apucarana e família pede ajuda

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Uma cachorrinha chamada Bartolinha está desaparecida desde o último domingo, dia 17 de maio, em Apucarana. O animal sumiu na Rua Goiás, no Jardim Apucarana, e a família pede ajuda da população para encontrá-la.

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Bartolinha tem 9 anos, é de pequeno porte e pesa cerca de 8 quilos. Segundo os tutores, ela é dócil, porém bastante medrosa.

A cachorrinha é castrada e possui identificação da castração na orelha.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Bartolinha pode entrar em contato pelos telefones:

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• Franciele: (43) 99689-6831

• Márcio: (43) 99846-3199

Foto: Divulgação Foto: Divulgação



