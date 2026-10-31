Cachorra Serena supera mutilação e espera por adoção em Apucarana; veja

A cachorra Serena, que teve uma de suas pernas traseiras amputada após ser vítima de maus-tratos, está recuperada e disponível para adoção. Ela passou por tratamento no Cemsa (Centro Municipal de Saúde Animal), em Apucarana, após ser encontrada no dia 13 de setembro, na região central do município.

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Segundo Davi Ricardo de Andrade Santana, coordenador e médico-veterinário responsável pelo Cemsa de Apucarana, a mutilação não foi causada por uma briga de rua, mas sim por uma ação humana. "A Serena foi mutilada, provavelmente por alguma pessoa bem mal-intencionada, com certeza, e foi abandonada na área central, próximo à região do 28", detalhou. Ele reforçou a crueldade do abandono: "Não foi por outro animal, foi humano. Amputaram a perna dela traseira e a tia Amanda do Táxi [Amanda Ribeiro] resgatou esse animalzinho e trouxe para nós".

Após o resgate, a equipe encaminhou a cadela imediatamente a uma clínica do município para receber atendimento. "Chegando na clínica lá, ela recebeu todos os cuidados necessários e, graças a Deus, teve uma boa recuperação, porque não são todos que têm essa sorte", afirmou o coordenador e médico-veterinário.

Apesar do trauma sofrido, Serena é descrita como um animal de porte pequeno para médio, extremamente dócil e que convive bem com outros animais. "Ela é carente demais, precisando de muita atenção. Precisa de uma pessoa, de uma família que dê muito carinho para ela", completou Davi.

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1 de 2 Amanda Ribeiro Foto: Autor: Amanda Ribeiro

2 de 2 Amanda Ribeiro Foto: Autor: Amanda Ribeiro

Atualmente, Serena está sob os cuidados temporários da protetora Amanda Ribeiro, de 36 anos, que participou do resgate da cachorra e decidiu acolhê-la. A protetora contou que acompanhou o caso durante todo esse tempo, sempre querendo saber o estado de saúde do animal, e que se emocionou ao encontrá-la no Cemsa. "Quando eu fui visitar, já peguei ela e comecei a chorar. Fiquei com isso na cabeça o dia todo. No fim da tarde, voltei para pegar. Ela vai ficar comigo até achar uma família. Quero que ela seja bem mimada. Levo onde for preciso, até mesmo em outras cidades", garantiu ela. Ainda segundo Amanda, Serena já corre e brinca normalmente, embora sinta um pouco de dor na região da cirurgia. Ela não precisa mais de curativos ou medicação, é castrada, de porte pequeno e tem no máximo dois anos de idade. "Muito amorosa. Eu tenho nove gatos e minha maior preocupação era essa, se ela ia se dar bem com outros animais, e deu tudo certo. Ela é muito amável, pode viver até em apartamento", comentou a protetora.

Os interessados em adotar Serena pode entrar em contato com Amanda pelo telefone (43) 99699-6617.

Foto: Lis Kato/ TNOnline Foto: Lis Kato/ TNOnline



