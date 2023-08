Cachorra que estava desaparecida é encontrada em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

A cachorra que estava desaparecida em Apucarana, no norte do Paraná, foi encontrada na tarde deste sábado (12) após a notícia publicada pelo TNOnline. Segundo a tutora Maria Vitória Lopes, Juli teria sido ferida por outros cachorros e foi acolhida por um casal que mora próximo dela.

Após a matéria divulgada no site, os vizinhos entraram em contato com Maria e devolveram o animal.

O desaparecimento

Uma família de Apucarana está pedindo ajuda para encontrar uma cachorra que desapareceu na região do Parque Ecológico Santo Expedito, na Vila Nossa Senhora da Conceição. O animal atende pelo nome de Juli.

A tutora de Juli, Maria Vitória Lopes, conversou com a equipe do TnOnline e explicou que o pet está desaparecido desde a tarde do último domingo, 6 de agosto. "Eu e meu irmão, de 10 anos, abrimos o portão de casa, por volta das 14h30, para que Juli pudesse passear e fazer suas necessidades. Mas, ela não retornou mais", afirmou.

Maria disse que soltava Juli com frequência, mas, dessa vez, a cachorrinha acabou não retornando para casa. A mulher e seu irmão procuraram pelo animal e não obtiveram sucesso em encontrá-lo. "Meu irmão está doente, não para de chorar por causa dela. Não sabemos mais aonde procurar", desabafou.

Maria salientou que, atualmente, a cachorra está tosada.

