Caçamba derruba pedra e motos caem no asfalto; vídeo

Nesta quarta-feira (2), um caminhão de caçamba basculante derrubou pedras de brita em via pública e causou quedas de motociclistas que passaram em seguida pela Rua Aristóteles, na Rua Ponta Grossa, em Apucarana. O acidente aconteceu próximo ao módulo policial da Vila Nova.

Por vídeos de câmeras da região, dá para ver o momento em que a caçamba passa, derrama as pedras e minutos depois as motos caem no chão.

Veja: