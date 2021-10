Cabos de energia são furtados de UBS em Apucarana

Da Redação

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Oreste Gonçalves Marquito, do Jardim Marissol, em Apucarana, no norte do Paraná, teve os cabos de energia furtados na madrugada desta sexta-feira (15), impossibilitando o atendimento ao público por tempo indeterminado. O prédio está sem energia elétrica e as doses de vacina que estavam armazenadas no local foram levadas para Central de Vacinas da Autarquia Municipal de Saúde (AMS).

A ação dos ladrões também vai impedir que a UBS realize o Dia D da Multivacinação, que acontece nesta sexta-feira (16). Os moradores do bairro terão que imunizar suas crianças e adolescentes menores 15 anos em unidades de saúde mais próximas, como as do Jardim Trabalhista e Vila Nova.

“Ainda não temos previsão de quando vamos normalizar o atendimento ao público, pois toda rede de energia foi furtada e isso não é solucionado de um dia para o outro”, lamenta o técnico de enfermagem da UBS Alessandro Moreira Lemos.

De acordo com o secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, esse tipo de ação prejudica o bom andamento das atividades da unidade básica de saúde e, consequentemente, o atendimento à população. “Essa ação é lamentável, pois ela acontece contra uma estrutura pública que presta serviço essencial a comunidade”, complementa Bachiega.

Em um prazo de menos de 2 meses, essa é a terceira ação de criminosos na UBS do Marissol. Na primeira ocasião foi arrombada a porta dos fundos, quando foi furtado botijão de gás, material de limpeza e utensílios de cozinha, danificado um monitor de computados, destruídos exames e muito material jogado no chão, incluindo medicamentos.

Com as portas dos fundos reforças, os criminosos, numa segunda ocasião, tentaram entrar na unidade pela porta da frente, destruindo os puxadores e fechaduras, mas não conseguiram abrir e desistiram de praticar o furto.

“Pedimos a população que nos ajude a proteger os prédios e equipamentos públicos evitando assim que a oferta de serviços sofram interrupções”, destaca Emídio Bachiega. A AMS registrou Boletim de Ocorrência na 17ª Subdivisão Policial de Apucarana e aguarda providências das autoridades policiais acerca do furto na UBS.