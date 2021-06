Cabo quase arrebenta na entrada de viaduto em Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na Avenida Zilda Seixas do Amaral, no Parque Industrial Zona Norte, em Apucarana, um cabo de energia quase foi arrebentado e se encontra solto no cruzamento que liga a Avenida Francisco Kitano.

Para alertar motoristas que passam pelo local nesta quarta-feira (2), populares colocaram alguns galhos de mamona sobre o cabo. Eles acreditam que uma carreta enroscou ao passar pela avenida.

A Copel e a Prefeitura de Apucarana já foram informados. "Uma equipe do trânsito passou pelo local às 12h45 e acionou uma equipe de telefonia para o problema. Posteriormente a Guarda Civil Municipal acionou a Copel para verificar a situação", disse o supervisor de trânsito do município, Major Vilson Laurentino.