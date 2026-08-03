Cabo Fred, da Polícia Militar de Apucarana, morre após sofrer infarto
A informação foi confirmada pelo 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM)
Morreu nesta segunda-feira (03) o cabo da Polícia Militar (PM) de Apucarana, Fred William Pereira Franzão, aos 43 anos. A informação foi confirmada pelo 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM).
-LEIA MAIS: Ex-goleiro do Apucarana Futebol Clube, Orlandinho morre aos 73 anos
Fred sofreu um infarto nas dependências do 10º BPM. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital da Providência por colegas, mas não resistiu.
O cabo era divorciado e deixa dois filhos. Ainda não há informações sobre horários de velório e sepultamento.
A morte do policial militar gerou comoção em Apucarana. Ele trabalhava no policiamento ostensivo (rádio patrulha) e, recentemente, chegou a receber uma moção de aplausos na Câmara de Apucarana após salvar uma mulher em situação de risco à vida na cidade.