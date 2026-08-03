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LUTO NA PM

Cabo Fred, da Polícia Militar de Apucarana, morre após sofrer infarto

A informação foi confirmada pelo 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM)

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.08.2026, 13:48:40 Editado em 03.08.2026, 15:27:58
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Cabo Fred, da Polícia Militar de Apucarana, morre após sofrer infarto
Autor Cabo Fred morreu nesta segunda-feira em Apucarana - Foto: Reprodução

Morreu nesta segunda-feira (03) o cabo da Polícia Militar (PM) de Apucarana, Fred William Pereira Franzão, aos 43 anos. A informação foi confirmada pelo 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

-LEIA MAIS: Ex-goleiro do Apucarana Futebol Clube, Orlandinho morre aos 73 anos

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Fred sofreu um infarto nas dependências do 10º BPM. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital da Providência por colegas, mas não resistiu.

O cabo era divorciado e deixa dois filhos. Ainda não há informações sobre horários de velório e sepultamento.

A morte do policial militar gerou comoção em Apucarana. Ele trabalhava no policiamento ostensivo (rádio patrulha) e, recentemente, chegou a receber uma moção de aplausos na Câmara de Apucarana após salvar uma mulher em situação de risco à vida na cidade.

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Cabo Fred, da Polícia Militar de Apucarana, morre após sofrer infarto
AutorFoto: Reprodução



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