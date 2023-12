Buzina de trem é furtada durante a noite em Apucarana

Uma buzina de trem foi furtada durante a noite desta terça-feira (26) na BR-366, na zona rural de Apucarana, no norte do Paraná. O crime aconteceu por volta das 23h, segundo a Polícia Militar (PM).

continua após publicidade

LEIA MAIS - Homem de 29 anos é espancado no Jardim Colonial II em Apucarana

Os PMs foram acionados pelos vigilantes que faziam a escolta armada do trem. Eles afirmaram que estavam acompanhado a locomotiva desde a saída da estação. No entanto, ao chegar em uma região chamada de “Pátio Jardim” não foi possível acompanhar o trem, pois o local possui uma vegetação densa e terrenos altos.

continua após publicidade

Após o trem passar pelo local, os vigilantes verificaram a locomotiva e perceberam que a buzina havia sido furtada. Depois do fim do percurso, os vigilantes retornaram no local do furto mas não encontraram nem o objeto, nem o suspeito.

Siga o TNOnline no Google News