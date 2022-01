Da Redação

Busca por materiais escolares cresce em Apucarana

O retorno das aulas se aproxima e com isso aumenta a busca por materiais didáticos em Apucarana. De acordo com alguns estabelecimentos do ramo, as vendas melhoraram, mas ainda tem muita gente pesquisando preço para conseguir economizar por conta da alta de até 70% no custo de alguns itens escolares. Nesta sexta-feira (28), feriado municipal, muitas livrarias vão funcionar para atender a demanda.

continua após publicidade .

Proprietária de uma livraria e papelaria, Rosângela Tormina, observa que a movimentação ainda está modesta porque muitos pais têm medo que as aulas presenciais sejam suspensas por conta do aumento de casos da Covid-19. O que, na opinião dela, não deve acontecer. “O movimento não está ruim. Cresceu aproximadamente 90%. Mas sei que se não tivesse essa incerteza a tendência era um crescimento muito maior”, comenta.

Tomina percebe que muitos clientes vão até a loja pesquisar preços, mesmo porque houve alta inflação. “Acredito que muita gente teve a renda comprometida por causa da inflação”, comenta.

continua após publicidade .

Funcionário do departamento financeiro de uma empresa, Aline Modolo, está pesquisando preços desde dezembro do ano passado quando teve acesso a lista de materiais do filho João Pedro, de 2 anos. Ela, que não tem medo de gastar sola de sapato, saiu com a lista nas mãos rumo aos estabelecimentos onde encontrou os melhores preços. “Estou comprando picado, um pouco em cada lugar. É a melhor forma de economizar, na minha opinião”, assinala.

A dona de casa Luzia Teodoro de Farias veio de Califórnia pesquisar preços de material escolar para a filha Lívia, de 10 anos. O objetivo dela é comprar todos os itens de uma vez e pagar à vista para conseguir um desconto maior. “Não compensa parcelar. Comprando a vista tenho um desconto melhor”, reitera.