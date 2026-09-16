Buracos na Avenida Brasil preocupam motoristas e aumentam risco de acidentes

Trecho administrado pelo Dnit apresenta pontos de erosão provocados pelo intenso fluxo de veículos; órgão afirma que recuperação está sendo programada

Os buracos no asfalto têm gerado diversas reclamações de motoristas que trafegam pela Avenida Brasil, em Apucarana. O trecho, que registra intenso fluxo de veículos, apresenta diversos pontos de erosão e deterioração do pavimento.

Além dos transtornos para quem utiliza a via diariamente, a condição do asfalto aumenta a preocupação com a segurança. Motoristas relatam dificuldades para desviar dos buracos sem colocar em risco outros veículos.

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A Avenida Brasil é administrada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Há poucos meses, o órgão instalou um radar no trecho com o objetivo de controlar a velocidade dos veículos. Apesar da fiscalização, motoristas afirmam que os buracos continuam representando um fator de risco.

A professora Camila Rech, que passa frequentemente pelo local, conta que é necessário redobrar a atenção durante o trajeto. “É preciso estar constantemente desviando dos buracos existentes no asfalto, principalmente porque há vários pontos ao longo da rodovia. Além de dificultar a condução, essa situação aumenta o risco de danos e de acidentes, já que muitas vezes é necessário desviar bruscamente”, explicou.

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Buraco na pista sentido Apucarana - Foto: Cindy Santos/TNOnline Buraco na pista sentido Apucarana - Foto: Cindy Santos/TNOnline





Risco para quem passa diariamente

Quem utiliza a Avenida Brasil todos os dias também relata preocupação com a possibilidade de colisões durante as manobras para evitar os buracos. O gerente comercial Lucas Miguel de Freitas passa diariamente pelo trecho e afirma que a situação exige atenção constante.

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“Às vezes a gente desvia de um buraco e pode acabar ficando de frente com algum outro carro que está vindo na outra mão”, relata.

Segundo ele, alguns acidentes poderiam ser evitados caso o problema fosse solucionado. “A gente vê acidentes acontecendo que poderiam ser evitados. Muitos acidentes futuros poderiam ser evitados se a gente conseguisse contornar essa situação dos buracos, que geram riscos e perigos à vida de um pai de família, de um filho, de uma mãe”, afirma.





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Motociclista desvia de buraco próximo ao radar - Foto: Cindy Santos/TNOnline Motociclista desvia de buraco próximo ao radar - Foto: Cindy Santos/TNOnline

Radar e buracos exigem atenção redobrada

Para os motoristas, a presença do radar acrescentou mais um elemento de atenção durante a passagem pelo trecho. A preocupação é que, ao concentrar-se no controle da velocidade, o condutor possa ter menos tempo para identificar e desviar das irregularidades na pista.

“É difícil a gente prestar atenção em duas coisas. Às vezes a gente está focado no radar e passa em um buraco, o que pode causar um acidente, porque furou um pneu ou você teve que desviar correndo. Então, você tem que prestar atenção no radar, no buraco e se está vindo alguém ou não”, explica Lucas.

A situação se torna ainda mais delicada porque o trecho possui pista simples, com pouco espaço para manobras. “Você não tem muito para onde correr. Não tem para onde ir. Ou faz ou faz. Então você fica meio sem saída: não tem para onde ir. Ou você gera risco para você ou gera risco para outra pessoa”, acrescenta.

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Dnit programa recuperação

Procurado sobre a situação do pavimento, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou que está programando, junto à empresa contratada, a realização dos serviços de recuperação do trecho.







