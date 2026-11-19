Confusão entre vizinhos no Loteamento Sanches dos Santos terminou com suspeito detido; idosa bateu a cabeça durante o bate-boca e está entubada

Uma discussão entre vizinhos por causa da fumaça de um fogão a lenha foi registrada no início da noite de quarta-feira (18), em Apucarana. Uma mulher foi parar no hospital em estado grave, entubada e em coma, após cair e bater a cabeça durante o desentendimento no Loteamento Sanches dos Santos. Um homem de 51 anos foi preso suspeito de ter empurrado a vítima.

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A Polícia Militar foi acionada inicialmente com a informação de que cerca de dez pessoas participavam de uma briga generalizada. Quando a equipe chegou ao endereço, o confronto físico já havia terminado, mas os ânimos seguiam exaltados e a polícia precisou ouvir os envolvidos separadamente para entender o caso.

O desentendimento começou por um problema antigo. Um dos moradores relatou aos policiais que a fumaça do fogão a lenha da casa ao lado invadia constantemente sua varanda. Segundo ele, já existia uma ordem de um órgão fiscalizador para que o vizinho aumentasse a chaminé ou retirasse o fogão. Como o prazo para o conserto havia vencido e nada foi feito, o morador incomodado decidiu fotografar o equipamento funcionando para usar como prova.

A atitude irritou o dono da casa, um idoso de 70 anos, dando início a um forte bate-boca que logo envolveu familiares de ambas as partes na rua.

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Durante o tumulto, a esposa do idoso caiu no chão e se feriu gravemente. O homem que tirava as fotos alegou aos policiais que não houve agressão e que a mulher teria passado mal e caído sozinha. No entanto, o marido da vítima, além da filha e da neta do casal, apresentaram uma versão diferente: afirmaram que o vizinho avançou contra a família e teria empurrado a mulher, fazendo com que ela caísse e batesse a cabeça.

Após a queda, a vítima sofreu convulsões e ficou desacordada, sendo socorrida às pressas pelo próprio neto, que a levou de carro até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Diante dos relatos das testemunhas, o vizinho apontado como autor do empurrão recebeu voz de prisão no local e foi levado para a Delegacia da Polícia Civil. Como ele colaborou com a equipe e não apresentou resistência, não foi necessário o uso de algemas.

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Segundo o boletim médico repassado à polícia, a mulher encontra-se entubada e com um nível de consciência considerado muito crítico. A equipe de saúde destacou que, no primeiro atendimento, não é possível confirmar clinicamente se o trauma na cabeça foi causado pelo suposto empurrão ou por uma queda acidental durante a confusão. A dinâmica exata da lesão será alvo de investigação da Polícia Civil, que agora assume o caso.