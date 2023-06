Briga por despesas termina com dois feridos em Apucarana; entenda

Siga o TNOnline no Google News

Uma equipe da Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada por volta das 23h40 dessa quarta-feira (21) para atender uma confusão em uma residência no Distrito da Vila Reis.

Conforme a corporação, um morador do imóvel foi agredido após se desentender com outra pessoa que vive no local. A confusão foi movida pela falta de colaboração nas despesas.

O agressor se zangou com a cobrança e utilizou uma pedra para ferir a vítima. O homem sofreu escoriações no braço direito.

Enquanto a briga acontecia, um outro morador da casa tentou intervir, mas também foi agredido. Ele foi golpeado no rosto, resultando em lesões no nariz e testa.

Os policiais perguntaram às vítimas se elas queriam registrar um boletim de ocorrência contra o agressor, porém, elas informaram que tomariam essa decisão em outro momento. Quando o fato ocorreu, os moradores apenas queriam que o homem deixasse a residência, o que foi cumprido.

