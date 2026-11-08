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VIOLÊNCIA

Briga no trânsito deixa passageiro com o rosto cortado em Apucarana

Confusão ocorreu de madrugada em Apucarana. Agressor desceu de outro veículo, atacou a vítima com um objeto e fugiu

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Briga no trânsito deixa passageiro com o rosto cortado em Apucarana
Autor Polícia Militar atendeu ocorrência - Foto: Cindy Santos

Um homem de 43 anos precisou de atendimento médico após ser ferido no rosto durante a madrugada deste domingo (8), na Rua Professor Talita Bresolin, bairro Jardim São Pedro, em Apucarana. A agressão ocorreu no meio de uma confusão de trânsito.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima viajava como passageiro em um carro de transporte por aplicativo quando o motorista do veículo acabou se envolvendo em uma discussão com o condutor de um carro modelo Celta, de cor prata.

Durante o bate-boca, um homem que estava no Celta saiu do carro e partiu para cima do passageiro do carro de aplicativo. No meio da briga, o agressor usou um objeto cortante para atingir a vítima, provocando um corte e hematomas na região do rosto.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local. Na sequência, o homem ferido foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade para receber cuidados médicos.

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A Polícia Militar realizou buscas pela região na tentativa de encontrar o autor do ataque, descrito pela vítima como um homem branco, de barba e que vestia uma camiseta clara. O suspeito, no entanto, conseguiu escapar e não foi localizado pelas viaturas até o momento.


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acidente de transito AGRESSÃO Apucarana Atendimento Médico POLICIA MILITAR transporte por aplicativo
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