Briga na rodoviária de Apucarana mobiliza PM; entenda

Policiais militares foram acionados na noite deste sábado, 12, para atender a uma ocorrência de vias de fato na rodoviária de Apucarana. Um homem teria sido vítima de assalto e teve o telefone celular levado por bandidos.

Ao chegar no local, os policiais conversaram com a vítima, que segundo o boletim da PM, apresentava sinais de embriaguez.

Ele disse que três suspeitos haviam se aproximado dele, dando voz de assalto exigindo seus pertences. A partir deste momento, entraram em luta corporal, conseguindo levar o telefone celular e a carteira da vítima, fugindo logo em seguida. Posteriormente, uma mulher que estava no local, encontrou a carteira jogada no chão, e devolveu.

Os policiais conversaram com o segurança da rodoviária, que testemunhou os fatos. Ele relatou que os três suspeitos chegaram com o objetivo de agredi-lo em razão de desentendimentos conjugais com uma certa mulher, e que já o conheciam, segundo informaram.

Diante dos fatos, foi lavrado o boletim de ocorrência e a vítima devidamente orientada.

