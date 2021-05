Briga entre vizinhos termina em tijoladas

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta segunda-feira (17), a Polícia Militar de Apucarana se deslocou até o Jardim Marissol, após uma briga entre vizinhos terminar em tijoladas.

O solicitante, um homem, de 35 anos, informou à PM que se desentendeu com o vizinho, acabou perdendo o controle e começou a arremessar tijolos contra sua residência, danificando um pedaço do telhado e machucando seus dedos do pé e da mão.

O autor, conforme o boletim, fugiu do local. A vítima foi orientada pela equipe quanto às providências a serem tomadas.