Briga entre moradores de rua termina com um esfaqueado em Apucarana

Um morador de rua ficou ferido após ser esfaqueado na madrugada desta sexta-feira (18), em Apucarana. A briga aconteceu na Rua Dr. Munhoz da Rocha, área central de Apucarana e envolveu dois andarilhos, segundo a Polícia Militar (PM).

A PM foi acionada por uma testemunha que informou sobre a briga entre dois homens e que um deles estava ferido. No local, as equipes verificaram que a vítima estava consciente com cortes no braço e nas costas. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu) e encaminhado ao hospital da Providência.

A vítima informou a polícia havia se desentendido com outro morador de rua no qual já tinha uma desavença antiga e o homem teria desferido facadas contra ele. Até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso. Um Boletim de Ocorrências foi registrado.

