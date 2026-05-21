Briga entre mãe e filha termina na polícia durante faxina em Apucarana

Uma discussão familiar inusitada acionou a Polícia Militar no bairro Vila Nova, em Apucarana. Uma mulher ligou para a corporação chorando muito e afirmando ter sido ameaçada pela própria mãe durante um desentendimento.

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A vítima relatou aos policiais que havia viajado do interior de São Paulo até o Paraná para ajudar a cuidar da mãe, que se recupera de uma cirurgia ocular. A confusão teria começado na manhã do incidente, enquanto ela realizava a faxina da residência. Segundo a filha, a mãe se exaltou, jogou louças no chão, pegou uma faca e foi em sua direção. Para evitar agressões, a mulher precisou correr gritando por socorro até a casa de uma cunhada, no mesmo terreno.

No entanto, a mãe apresentou uma versão bem diferente aos policiais. Ela confirmou que houve uma discussão com a filha, mas negou qualquer ameaça com arma branca. A idosa garantiu que o objeto que pegou em cima da mesa era apenas o controle remoto da TV. Como a filha decidiu não registrar queixa formal contra a mãe, a equipe policial apenas orientou as duas mulheres e finalizou a ocorrência.